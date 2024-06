VW Golf R: Mit Leistungs-Spritze zur Doppel-Spitze

Womöglich lag es auch an der blauen „R-Taste“ in der linken Lenkradspange, mit der die verschiedenen Fahrprofile inklusive des „Race“-Modus aktiviert werden können und deren Neuentwicklung zu aufwendig gewesen wäre. Dafür wird das Spektrum hier neben den Einstellungen Comfort, Sport, Race und Individual sowie in Verbindung mit dem Performance Paket Special und Drift nun durch einen Eco-Modus ergänzt, der auch gemächliche Fahrten nachhaltiger gestalten soll. Auch wenn das zunächst mal eher ungewöhnlich klingt.