Fußballtrainer rettet zwei Mädchen das Leben

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, habe sich der Vorfall Anfang der Woche an einem Strand in der Region Apulien in Süditalien ereignet. Zwei Mädchen aus Bozen im Alter von 17 und 19 Jahren, die ins Meer gegangen waren, konnten sich nicht mehr eigenhändig an Land retten, riefen im Wasser um Hilfe. „Ich habe sofort die Gefahr erkannt“, schildert Stramaccioni.