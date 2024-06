Neuer Korridor: „Einschnitt in die Lebensqualität“

In Neualm verstehen Anrainer die Welt nicht mehr: „Ich mache mir um meine Kinder Sorgen“, ist Christl Jandl vom Unteraumühlweg besorgt. Ihr renoviertes Häuschen liegt direkt an der nun neu vorgelegten Trasse des S-Link. Eine Nachbarin stimmt ihr zu: „Es ist völlig unverständlich, weshalb die Trasse nun so nahe an den Wohn- und Siedlungsgebieten vorbeigeführt werden soll. Mit der geplanten Streckenführung kommt es zu einer deutlichen Minderung der Wohn- und Lebensqualität in Neualm“, so Roswitha Lindmoser, die im Stadtteil „Rosi’s Brotladen“ betreibt.