Frühe Zweifel an Legitimität der S-Link-Befragung

Auch der vom Landesgericht entsandte Vertreter in der Hauptwahlbehörde sah es so wie jetzt der Landeslegist. Die Magistratsjuristen teilten diese Bedenken ebenfalls. In der Hauptwahlbehörde wurden auch einige Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs diskutiert, die sich mit ähnlichen Fragen beschäftigten.