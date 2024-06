„Schrotflinten-Mann“ nach Flucht vor Gericht

Tagelang war der „Schrotflinten-Mann“ im Februar 2024 auf der Flucht. Europaweit wurde nach ihm gefahndet. Er galt als brandgefährlich, denn keiner wusste, was er vor hat, nachdem er in Graz einen Bekannten niedergestochen hatte. In Pörtschach am Wörthersee wurde er schließlich von der Cobra gefasst. Am Montag stand er wegen Mordversuchs vor Gericht.