Steiermark: Fahndungsaufruf nach versuchtem Mord

An Kopf und Hals verletzt

Polizisten der Inspektion Andritz wurden am Freitag gegen 22 Uhr in die Schönbrunngasse gerufen. Die Frau des Opfers hatte via Polizeinotruf die Einsatzkräfte verständigt. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 43-jährige Grazer kurz vor 22 Uhr mit einer Axt und zwei Messern auf sein Opfer losgegangen sein. Der 59-Jährige trug dadurch eine Stich- und Schnittverletzung im Bereich seines Kopfes bzw. Halses davon. Die Rettung transportierte ihn ins LKH Graz. Dort wurde er ambulant behandelt.