Gesuchter Axt-Täter gefasst: Zugriff am Wörthersee

Flucht über Deutschland nach Kärnten?

Kurios: Von offizieller Seite hieß es am Montag noch, dass der Gesuchte bzw. dessen Auto an der Ostsee in Deutschland, in Raum Kiel, gesichtet worden sein soll. Ob es sich dabei um einen falschen Hinweis handelte, oder der 43-Jährige tatsächlich seit seinem angeblichen Deutschland-Aufenthalt wieder rund 1200 Kilometer in die Heimat zurückgelegt hat, wurde nicht kommuniziert. Zumal sich die Frage stellt: Wieso sollte er erst von der Steiermark nach Norddeutschland flüchten, um dann wieder zurück nach Kärnten zu reisen.