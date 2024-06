Wie lebt es sich als Buhfrau der Nation?

Gibt es eine Frau in Österreich, die mehr polarisiert als Sie? Die grüne Ministerin Leonore Gewessler ist allerspätestens seit ihrem Ja zum EU-Renaturierungsgesetz am vergangenen Montag die absolute Minusfrau vieler, die grüne Heldin mancher. Am Freitag wurde sie in Bregenz bei der Konferenz der Landesenergiereferenten von den ÖVP-Landesräten versetzt. Sie wollen nicht mehr mit ihr reden. Gewessler selbst spricht noch: Im Interview mit der „Krone“ vor ihrer (Zug-)Reise nach Vorarlberg ...