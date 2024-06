ÖVP-Landesräte reden nicht mehr mit Gewessler

Zur Tagesordnung übergehen wollte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) nach dem Koalitions-Zerwürfnis um das Renaturierungsgesetz. Sie fuhr wie geplant zur Konferenz der Energie-Landesräte am Freitag in Bregenz. Dort wird sie aber nur in ausgedünnter Runde konferieren: Die ÖVP-Landesräte boykottieren das Treffen, da Gewessler die „Vertrauensbasis zerstört“ habe.