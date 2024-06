Der „Unbesiegbare“ will noch eine Dusche

Seit 2017 ist Roman Floredo als Headcoach von Österreichs Football-Junioren im Amt – und ungeschlagen! Nachdem EM-Titel 2017 folgen jene 2019, 2022 und 2023. Nun geht der charismatische Coach in „Football-Pension“ und hat noch eine letzte Mission: Bei der U20-WM ab Samstag in Kanada soll es eine Medaille geben. Am liebsten in Gold.