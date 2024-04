Warum sich gerade in Wien so viele Spione tummeln

In Wien dürfte es mindestens 100 russische Agenten geben. „Russland hat seine größte Botschaft in Österreich“, schildert ein Experte aus dem Nachrichtenamt im Gespräch mit der „Krone“. „Offiziell befinden sich 500 russische Diplomaten hier. Wenn nur jeder fünfte ein Spion ist, sind es schon 100.“ Daneben gibt es noch welche, die verdeckt agieren und sich unter falschen Namen im Land befinden. Und zum Beispiel in irgendwelchen Firmen „arbeiten“.