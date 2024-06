Renaturierung: SPÖ sucht nach einheitlicher Linie

Die Kurskorrektur der beiden Länder führte jedenfalls zu einer rechtlich umstrittenen Situation. Die Juristen sind sich nicht einig, ob die Bundesländerblockade dadurch aufgehoben ist oder nicht. Die ÖVP ist es dagegen schon und zeigt Gewessler wegen Amtsmissbrauchs an. Die SPÖ sucht indes nach einer Linie. Wie die „Krone“ erfahren hat, hat Parteichef Andreas Babler am Donnerstag zu einer Präsidiumssitzung per Videocall zum Thema „Umgang mit der Staatskrise“ gerufen. Er wirft der Bundesregierung Arbeitsverweigerung vor und sieht einen „unwürdigen Schwebezustand zwischen Koalition und Nicht-Koalition“.