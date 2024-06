„Bundeskanzler hätte Gewessler entlassen müssen“

Rechte in Europa „nicht so gefährlich wie sei tun“

Eine interessante Einordnung gibt Fischler zum Ausgang der EU-Wahl und dem Erstarken der rechten Parteien. „Die Rechten und Rechtsextremen im Europaparlament sind nur halb so gefährlich wie sie tun, weil sie ständig untereinander streiten und die Einzigen sind, die keine eigene Gruppe haben, sondern drei, die regelmäßig untereinander im Streit sind.“