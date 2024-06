Kogler über Nehammer: „Sind nicht im Kindergarten“

In der ÖVP ist man seit Sonntag derart verärgert, dass Gewessler bereits mit FPÖ-Chef Herbert Kickl verglichen wird. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) erklärte etwa, die Grünen seien für ihn als möglicher Koalitionspartner nach der Nationalratswahl nur ohne Gewessler denkbar. Kogler gibt sich davon unbeeindruckt: „Auf so etwas lassen wir uns überhaupt nicht ein.“ Wenn man bei der Wahl so stark werde, dass man in den Regierungsverhandlungen eine Rolle spiele, „dann ja, mit Leonore Gewessler“.