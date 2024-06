Chronologie der türkis-grünen Konflikte

Klimaschutzgesetz

Seit mittlerweile mehr als drei Jahren gibt es in Österreich kein gültiges Klimaschutzgesetz. 2020 ist die alte Regelung ausgelaufen, über eine neue wird schon seit Beginn der Regierungszusammenarbeit verhandelt. Das Vorhaben, die angestrebte „Klimaneutralität bis 2040“ im Gesetz zu verankern, stand eigentlich im Regierungsprogramm, konnte bis dato aber nicht umgesetzt werden. Die Themen Klima- und Umweltschutz waren in der gesamten Legislaturperiode ein Dauerbrenner zwischen ÖVP und Grünen. Neben dem Klimaschutzgesetz sind am Ende des Tages auch das Elektrizitätswirtschaftsgesetz und das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz hängen geblieben.