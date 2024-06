Justizministerin taucht ab, es regiert Verachtung

Opposition von Regierung entsetzt

Die Opposition zeigt sich vom Streit in der Regierung entsetzt. Die Absage des Ministerrats sei „eine Selbstaufgabe und absolute Bankrotterklärung für eine Koalition“, sagt SPÖ-Klubobmann Philip Kucher. „Wenn sich alle Menschen in Österreich so verhalten würden wie Kanzler Nehammer und sein Regierungsteam, dann würde in Österreich kein Zug fahren, keine Operationen stattfinden und in wenigen Tagen würde der Strom im ganzen Land ausfallen.“