Regierungskrach: „ÖVP wird von Grünen vorgeführt“

„An den Tatsachen in Brüssel und dem so überfälligen Naturschutzgesetz ändern solche Lächerlichkeiten nichts mehr, auch wenn die ÖVP in Wien tobt“, schreibt etwa die „Süddeutsche Zeitung“ und erklärt, dass der EU-Wahlkampf nun nahtlos in den Nationalratswahlkampf übergehe. Während die Grünen mit ihrem Kernthema bei der Bevölkerung, aber auch bei anderen Parteien (auch die SPÖ und die NEOS unterstützen das Renaturierungsgesetz, Anm. d. Red.) punkten, „schlägt die ÖVP um sich und redet von einer Gefahr für den Rechtsstaat“. „Sie weiß: Sie wird gerade vorgeführt. Sollten die Schwarzen nun die Koalition beenden, haben sie auch den Schwarzen Peter. Keine gute Lage, so kurz vor der Wahl“, lautet die Analyse der „Süddeutschen“.