EURO beschert ServusTV und ZDF Traumquote

In Österreich übertrug – wie berichtet – ServusTV das erste Spiel des Bewerbs. Auch der Salzburger Sender kann sich über eine enorm starke Zuschauerschaft freuen: 769.000 Seher waren beim Anpfiff mit dabei. Auf dem grünen Rasen geht es heute mit dem nächsten Spiel bei ServusTV weiter: Um 21 Uhr betritt Top-Favorit England den Platz bei dem Tunier in Deutschland. Gegen Serbien wollen Declan Rice und Co. beweisen, dass sie tatsächlich den Titel holen können. Außerdem überträgt ServusTV heute live die Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Gruppengegner Frankreich am kommenden Montag. Moderatorin Julia Kienast und Zlatko Junuzović melden sich ab 19.30 Uhr aus dem Stadion in Düsseldorf, wo Trainer Ralf Rangnick vor dem Kracher gegen den EM-Favoriten Rede und Antwort steht.