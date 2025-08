Billy Bob Thornton feiert seinen 70. Geburtstag

Als Billy Bob Thornton seinen großen Hollywood-Durchbruch hatte, hatte er seinen 40. Geburtstag bereits hinter sich. In der Rolle des geistig behinderten Karl Childers in „Swing Blade – Auf Messers Schneide“ (1996) wurde er für einen Oscar nominiert. Mitgenommen hat er die Goldstatuette aber für das „Beste Drehbuch“, zudem hat er bei dem berührenden Drama Regie geführt. Fortan eroberte er Hollywood im Sturm. Dass Thornton einmal eine derartige Erfolgskarriere bescheint sein sollte, war anfangs noch nicht abschätzbar. Er wurde 1955 im ruralen Arkansas in eine Methodistenfamilie reingeboren und hatte mehrere Talente. Eine potenzielle Karriere als Baseball-Profi ruinierten diverse Verletzungen, so konzentrierte er sich in den 70er-Jahren auf seine Position als Schlagzeuger bei der Blues-Rock-Band Tres Hombres. Dem amerikanischen Heartland-Sound soll er als Solo- und Bandmusiker treu bleiben, die größere Aufmerksamkeit lukriert er ab Anfang der 90er-Jahre aber vor der Filmkamera.