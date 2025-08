Sommeroffensive: Beim ORF wird ordentlich gedreht

Österreichs beliebtester Serienhund kehrt bald auf die Bildschirme zurück. Die Rückkehr von „Kommissar Rex“ ist zweifellos das größte der vielen Serien- und Filmhighlights, an denen gerade im ganzen Land für den ORF gearbeitet wird. Die Dreharbeiten für sechs brandneue Folgen in Spielfilmlänge sind in vollem Gange. Am Otto-Wagner-Areal in Wien gab es bereits erste Einblicke – im September startet der zweite Drehblock unter der Schirmherrschaft von Regisseurin Esther Rauch.