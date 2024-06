Pleite: „Irgendwann geht sich das nicht mehr aus“

Mit 6,7 Prozent Steigerung hat Salzburg die höchste Zunahme an Privatkonkursen in ganz Österreich. Die „Krone“ hat berichtet. Das alarmiert Peter Niederreiter, den Chef der Salzburger Schuldenberatung: „Auch wir vermerken steigende Zahlen.“ Niederreiter geht in die Tiefe: „Ein Drittel der Betroffenen sind Selbständige, hauptsächlich Einzelunternehmer. Es sind mehr Männer betroffen, die sind risikobereiter.“