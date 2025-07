Bei Regen-Unfall wurde Auto in zwei Teile gerissen

Am Samstag gegen 17.30 Uhr ereignete sich im Gemeindegebiet von Esternberg der schwere Verkehrsunfall. Ein einheimischer 17-Jähriger war auf der L1155 von der Fahrbahn abgekommen. Er war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Vichtenstein unterwegs gewesen. Bei starkem Regen kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sein Skoda Oktavia wurde dabei in zwei Teile gerissen.