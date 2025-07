Tusk warnt vor Konflikt mit Russland schon 2027

Das kündigte Tusk bei einer Bürgerversammlung in der Stadt Pabianice bei Lodz an. Der Regierungschef berief sich dabei auf eine ähnliche Einschätzung des neuen NATO-Oberbefehlshabers Alexus Grynkewich, mit dem er kurz zuvor gesprochen hatte. Laut dem US-General könnten Russland und China bis 2027 so weit erstarken, dass sie koordiniert eine Konfrontation mit NATO und USA suchen.