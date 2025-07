Italien: Waldbrände zerstörten schon 31.000 Hektar

Türkei: Waldbrände bedrohen Wohngegenden

Unterdessen kämpfen in der Türkei Einsatzkräfte gegen zwei massive Waldbrände. In der westtürkischen Provinz Bursa sind die Flammen nah an Wohngegenden herangerückt, etwa 1300 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte Verkehrsminister Abdulkadir Uraloglu in der Nacht auf Sonntag. Außerdem sei ein Tierheim evakuiert worden. 500 Menschen sind nach offiziellen Angaben am Boden im Einsatz.