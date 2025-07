Stuntman: „Es kann immer etwas schiefgehen!“

Solche Stunts seien „natürlich sehr anstrengend und benötigen eine Vorbereitungszeit, man muss körperlich fit sein“, betont Tödtling, der vor Kurzem eine Stuntschule in Wien eröffnet hat. Er arbeitet auch als Stuntkoordinator, der die Action plant, alles vorbereitet, das Team zusammenstellt und am Set die Kontrolle übernimmt. Anfragen gibt es genug, auch wenn Action auch schon am Computer simuliert wird. Aber im Endeffekt geht ohne Stuntleute nichts. „Die Filmstudios und Produzenten legen wieder mehr Wert darauf, dass die Action von Menschen gemacht wird.“