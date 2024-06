Sexappeal: Was Männer unwiderstehlich macht

Ein gepflegtes Äußeres ist wohl am wichtigsten

Nachdem „man(n)“ einige Körperattribute nicht so leicht ändern kann, sollte „er“ daher allen voran auf ein gut gepflegtes Äußeres setzen – und das tun die meisten heutzutage auch. Duschen, rasieren, Deo auftragen und vielleicht ein bisschen Parfum gelten bereits als Mindestmaß. So zeigt etwa die Studie „Schöner.Leben“ des deutschen Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel, dass Herren in Zukunft immer mehr Pflegeprodukte und sogar dekorative Kosmetik verwenden werden.