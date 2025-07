Der Geruch von Essen macht schneller satt

Wissenschafter am Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung in Köln (D) untersuchten mithilfe von Gehirnscans, welche Region im Gehirn von Mäusen auf Futtergerüche reagiert. Dabei konnten sie im medialen Septum (befindet sich in der Mittellinie zwischen den beiden Hirnhälften) eine neue Gruppe von Nervenzellen identifizieren.