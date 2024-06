Schock nach Todesmure – und schon neue Warnungen

„Alles getan, was man machen kann“

Der Alarm ging um 17.14 Uhr ein, „als wir an dem Unglücksort eintrafen, haben Nachbarn schon verzweifelt in der Erde gegraben. Wir sind dann dazugekommen und haben mit Schaufeln geholfen und wirklich alles getan, was man machen kann“, erzählt Floriani Gottfried Hofer sichtlich gezeichnet.