Geologe: „Vor langer Zeit wurde Sand abgebaut“

Jene Unglücksstelle, an der Mittwochnachmittag eine Frau mit vier Kindern unterwegs war, „liegt in einer Steilstufe im Wald“, so der Landesgeologe. Vor langer Zeit – vermutlich vor Jahrzehnten – sei auf diesem Privatgrund Sand abgebaut worden. Das Gelände ist stark überwachsen, an der Böschungskante stehen alte, mächtige Bäume mit starkem Wurzelwerk. Die fast senkrechten Sandwände sind fünf bis sechs Meter hoch.