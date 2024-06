Auf frischer Tat ertappt: Diebesbande entlarvt

Zwei von vier Verdächtigen festgenommen

Am Montag dann der Erfolg für die Ermittler: Zwei Verdächtige konnten bei einem Einbruch in ein Wohnhaus auf frischer Tat ertappt werden. Sie wurden festgenommen, in ihrem Fahrzeug fand man Bargeld, Schmuck, Einbruchswerkzeug und Handschuhe.