Adria als bräunliche Brühe und Öl vor Istrien

Kroatien-Urlauber schlagen Alarm: Vor der Küste Istriens zeigt sich das Mittelmeer seit Tagen von seiner übelriechendsten Seite. An der Oberfläche bildete sich eine schleimig-bräunliche Schicht. Zum Baden lädt das so gar nicht ein. „Die dunklen Flecken sammeln sich in den Buchten“, berichtet ein enttäuschter Urlauber aus Salzburg.