Badegäste in Angst: Giftige Fleischfresser im Meer

Sie sind gefräßig und fleischfressend, sie haben keine Feinde, können sich selbst regenerieren und haben gefährliche Stacheln: Die Feuerwürmer vermehren sich im Mittelmeer dank der warmen Meerestemperaturen und drohen in diesem Sommer zu einem Schreck für Badende zu werden. Experten forschen in Italien jetzt, warum sich diese Tiere so stark vermehren.