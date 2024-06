Pkw nach heftigem Crash in Böschung geschleudert

Der 40-jährige Moldawier wollte mit seinem Pkw in Vils von der Fernpassstraße in die Kreuzung zur Weißhausstraße einbiegen. Laut eigenen Angaben habe er gegen 18.20 Uhr zunächst am Stoppschild angehalten und sei daraufhin in die Kreuzung eingefahren. Mit an Bord hatte er seine Frau und seine beiden Kinder.