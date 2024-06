„Graz-Ergebnis zeigt das Potenzial der SPÖ“

„Liegen nur knapp hinter der ÖVP“

Dieser blieb in Graz eben aus. Denn hinter der SPÖ landeten die Grünen (19,1 Prozent), vor der ÖVP (18,4) und erst dann kommen die Freiheitlichen, die ausgerechnet in der Landeshauptstadt mit 17,3 Prozent ihr schlechtestes Gemeinde-Ergebnis in der Steiermark einfuhren. „Gewisse linke Kräfte haben uns in Graz aber bereits totgesagt, das ist eindeutig nicht der Fall, wir liegen ja nur ganz knapp hinter der ÖVP“, ist Landesparteisekretär Stefan Hermann nicht unzufrieden.