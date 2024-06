SPÖ auf Platz 1: Graz wählte wieder einmal anders

FPÖ ist Nummer 1 in Leoben

Einige bemerkenswerte Ergebnisse schafft die große Wahlsiegerin, die FPÖ: So werden die Freiheitlichen in Leoben, der zweitgrößten Stadt der Steiermark, mit 33,3 Prozent deutlich die Nummer 1. Siege gibt es auch in weiteren wichtigen Städten wie Bärnbach, Köflach, Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibnitz, Knittelfeld, Judenburg und Liezen! Auch in Kapfenberg überspringt man die 30-Prozent-Hürde.