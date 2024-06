Steiermark: FPÖ siegt, ÖVP bleibt klar vor SPÖ

Dass Blau am Sonntag auch in der Steiermark die Trendfarbe werden würde, hatte Mario Kunasek schon bei der Kleiderwahl geahnt: In Bluejeans und blauem Hemd ging es zur Stimmabgabe. Die Umfragen hatten den steirischen FPÖ-Obmann zuversichtlich gestimmt, am Abend konnte der 48-jährige Grazer jubeln.