Auto konfisziert: 19-Jähriger mit 200 km/h im Audi

Drei junge Insassen – zwei Männer, eine Frau – saßen Freitagabend im silbernen Audi A4 in der Limousinen-Ausführung, am Steuer ein 19-jähriger Kosovare aus dem Hausruckviertel. Im Bereich der Neufeldner Brücke in Kleinzell wurde das Auto auf der B127 mit 199 km/h gelasert. „Übrig bleiben netto 193 km/h, weil man drei Prozent abziehen muss“, erklärt Klaus Scherleitner, Chef der Landesverkehrsabteilung OÖ.