Boni-Verbot bei COFAG-geförderten Firmen gefordert

Die Verfahrensrichterinnen und -richter erheben zudem - nicht zum ersten Mal – Forderungen, was das Verfahrensrecht angeht. Sie wollen mehr Kompetenzen in U-Ausschüssen, wie etwa die Ladung von Auskunftspersonen. Dem Verfahrensrichter soll außerdem in jedem Fall ein Letztbefragungsrecht hinsichtlich der Auskunftsperson eingeräumt werden. Auch die Frist zur Erstellung des Berichtsentwurfs mit regulär zwei Wochen ist ihnen zu kurz und sollte besser vier Wochen betragen.