Firma erzielte durch „Corona-Hilfen“ erstmals Plus

Gesund und erfrischend sind die Detox, Fruit, Energizing und Green Juices der Juice Factory am Wiener Flughafen. Frisch gebrühter Kaffee und Signature Sandwiches runden das Angebot für die Flugreisenden am Airport ab. Obwohl am Flughafen reges Treiben herrscht, schlitterte die Gesellschaft hinter der Factory in finanzielle Turbulenzen. Bis zum Jahr 2019 wurden laut Firmenbuchauszügen Verluste in Höhe der Höhe von rund 864.000 Euro angesammelt.