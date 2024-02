Diese Lehren zieht Brunner aus der Signa-Pleite

Seit die Signa Holding ihren Sitz in Innsbruck hat, soll der Steuerbetrag wesentlich geringer sein als noch in Wien. Die NEOS kündigten deshalb an, die Rolle der Tiroler Finanzbeamtinnen und -beamten im Umgang mit Benkos Singa-Firmen beim anstehenden COFAG-U-Ausschuss durchleuchten zu wollen. „Es gibt 500 Signa-Gesellschaften. Ich habe großes Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung“, sagte Brunner dazu. Ein Wechsel des Firmensitzes sei an sich noch nichts Ungewöhnliches.