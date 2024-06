Schüsse in Parkgarage in Schweden – Rapper tot

Schweden kämpft seit Jahren gegen organisiertes Verbrechen

Schweden hat seit Jahren damit zu kämpfen, die mit dem organisierten Verbrechen verbundene Gewalt einzudämmen. In dem Land mit zehn Millionen Einwohnern haben sich derartige Delikte in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdreifacht und liegen deutlich über dem Niveau in den Nachbarländern. Die Polizei schätzt, dass 62.000 Personen in kriminellen Netzwerken aktiv sind oder Verbindungen zu solchen Netzwerken haben.