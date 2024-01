Minister: Schweden muss sich auf Krieg vorbereiten

Als Vorbild für eine Gesellschaft, die sich gegen einen Angriff verteidigen kann, sieht Minister Bohlin die ukrainische Bevölkerung an, die sich seit Februar 2022 gegen die russische Invasion zur Wehr setzt. Bereits in den Jahren davor habe sich die Ukraine auf einen umfassenden Krieg mit Russland eingestellt. „Wir sind ein Volk und eine Gesellschaft, die einem totalen Krieg mit totalem Widerstand entgegentreten wird“, sei die Antwort der Ukraine auf die Invasion gewesen, so der schwedische Politiker.