Skandal um japanische Autobauer weitet sich aus

Zutage getreten war der Skandal vergangenes Jahr, nachdem bei Toyotas Kompaktwagen-Marke Daihatsu gefälschte Crashtests bekannt wurden. Das Verkehrsministerium hatte daraufhin eine Untersuchung bei allen Autobauern in die Wege geleitet, bei der nun weitere gefälschte Daten aufgedeckt wurden. Für Dienstag kündigte das Verkehrsministerium eine Untersuchung am Toyota-Hauptquartier an. Das Unternehmen selbst erklärte, auch bei Emissionstests gebe es offene Fragen. Eine entsprechende Prüfung solle bis Ende Juni abgeschlossen sein.