Rapid: Nach Etappenziel beginnt der „Knochenjob“

„Die erste Etappe haben wir genommen“, ist Peter Stöger zufrieden. „Alles, was wir im Trainingslager besprochen haben, haben wir hinbekommen.“ Aufstieg in Cup und Conference League, jetzt das 1:0 in der Liga gegen Blau-Weiß Linz. „Die Stimmung ist super. Eine coole Situation“, so Rapids Coach.