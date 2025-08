Experte warnt: „Kokain wird billiger und reiner“

Lochner: „Regulierung von Cannabis sinnvoll“

Eine mögliche Deregulierung von Cannabis in Österreich wäre laut Lochner dann sinnvoll, wenn sie klar geregelt, begleitet und kontrolliert erfolgt. „Menschen, die konsumieren wollen, tun das – ob legal oder illegal.“ Entscheidend sei daher nicht das Verbot, sondern wie eine Gesellschaft mit dem Konsum umgeht. Besondere Sorge bereitet Lochner die THC-Konzentration in illegalem Cannabis. Diese sei in den letzten 20 Jahren um das Zehnfache gestiegen. Vor allem bei Jugendlichen, die regelmäßig und in hoher Dosis konsumieren, könne das zu psychischen Erkrankungen und Entwicklungsstörungen führen.