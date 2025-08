Andi Herzog: „Das ist fast eine andere Sportart“

Bodö ist ein richtig unangenehmer Gegner, gut organisiert, physisch stark, dazu mit vielen spielerischen Elementen. In der Vorsaison habe ich mir als Sky-Experte einige Spiele von ihnen in der Europa League angesehen, da haben sie mich beeindruckt: Twente, Olympiakos, Lazio Rom – solche Teams wirft man nicht im Vorbeigehen aus dem Bewerb. Niemand kennt die Mannschaft so richtig, der Verein hat keinen ganz großen Namen, aber ist seit Jahren dabei, sich einen zu machen.