Cupra Tavascan: Bad boy, gemacht für Gegenwind

Kleiner Bruder für großen Spaß

Wenn das Budget nicht ganz so groß ist, hilft Geduld: Der Cupra Born, das vollelektrisches Einstiegsmodell der Marke, kommt im Herbst ebenfalls in der Sportvariante VZ auf den Markt – zu einem niedrigeren Kurs, so darf man erwarten. Auch wenn der Preis noch nicht feststeht. Mit 240 kW/326 PS zeigt der Born VZ ebenfalls sportliche Fähigkeiten. In 5,6 Stunden spurtet der kompakte Fünftürer auf 100 km/h und ist bis zu 200 km/h schnell. Eine elektronisch regelbare Abstimmung (DCC) verstellt auch bei ihm das Fahrwerk je nach Fahrprogramm. Serienmäßige Sportsitze sowie eine Audioanlage von Sennheiser sind im Born VZ ebenfalls Serie.