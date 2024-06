„Faire Kostenteilung“: Bis das Geld uns scheidet

Das sagen frisch Verliebte so schnell: „Geld ist nicht wichtig. Hauptsache, wir lieben uns.“ Sorry, aber da muss ich widersprechen. Geld ist wichtig. Auch wenn es anfangs so aussieht, als ob ein Liebespaar über schnöde Geldfragen erhaben sei, werden sie oft zur Nagelprobe einer Beziehung. So geschehen bei Antonia und Paul.