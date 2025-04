Kickl und Kurz: Warten bis 2029

Noch hat Stocker Zeit, sich mehr einfallen zu lassen. Die 100-Tage-Bilanz wird es erst am 11. Juni geben. Und wenn man in der disruptionsbesoffenen Welt auch nie wissen kann, was in der nächsten Woche wieder alles passiert, lässt sich heute schon einigermaßen gefahrlos die Prognose wagen, dass diese Regierung die volle Amtszeit halten könnte. Die Wahl wäre damit im September 2029.