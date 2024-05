Achtung, Starkregen wird ganz Tirol treffen!

Bis zu 100 Liter pro Quadratmeter

Am Freitag soll es dann über viele Stunden richtig schütten. „In Nordtirol dürften es 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter werden, an der Grenze zu Bayern vielleicht sogar 100 Liter“, sagt der Experte. Betroffen ist auch Osttirol, dort sollte sich das Wetter am Samstag schneller als im Norden wieder beruhigen.